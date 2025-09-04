Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
0
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
68.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.80
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Мбаппе высказался о своей роли капитана сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что он стал лучше справляться с ролью капитана «трёхцветных».

Источник: Getty Images

«У меня стало больше опыта. Прошло три года. Я спрогрессировал в роли капитана. Некоторые вещи начал понимать лучше. Я стараюсь быть лидером. В команде появились новые футболисты. Нужно сделать так, чтобы каждый товарища по команде чувствовал себя на своём месте», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе стал капитаном сборной Франции после того, как в начале 2023 года вратарь Уго Льорис объявил о завершении международной карьеры. В составе «трёхцветных» нападающий принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 37 результативными передачами.