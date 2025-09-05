Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.31
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.21
П2
7.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.07
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.24
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.38
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.00
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.77
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.84
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2

Дегтярев назвал Украину международным спортивным террористом

Министр спорта РФ отметил, что украинское лобби оказывает давление на все международные спортивные организации.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Украина своими действиями в отношении российских спортсменов показывает себя международным спортивным террористом. Такое мнение на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Последние заявления главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина обнадежили, — сказал Дегтярев. — Видно, что он настроен положительно, но в его речи сквозит тревога за давление, которое оказывается на всех членов исполкома УЕФА украинским лобби, которое занимается спортивным бандитизмом. Только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузии, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего с Украины».

3 сентября Чеферин заявил газете Politico, что отстранение российских футболистов не способствовало завершению конфликта на Украине, отметив, что запрет спортсменам на участие в соревнованиях по национальному признаку не оправдан.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.