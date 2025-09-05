Дегтярев назвал Украину международным спортивным террористом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Украина своими действиями в отношении российских спортсменов показывает себя международным спортивным террористом. Такое мнение на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Последние заявления главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина обнадежили, — сказал Дегтярев. — Видно, что он настроен положительно, но в его речи сквозит тревога за давление, которое оказывается на всех членов исполкома УЕФА украинским лобби, которое занимается спортивным бандитизмом. Только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузии, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего с Украины».
3 сентября Чеферин заявил газете Politico, что отстранение российских футболистов не способствовало завершению конфликта на Украине, отметив, что запрет спортсменам на участие в соревнованиях по национальному признаку не оправдан.
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.