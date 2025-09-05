Дегтярев назвал Украину международным спортивным террористом

«Последние заявления главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина обнадежили, — сказал Дегтярев. — Видно, что он настроен положительно, но в его речи сквозит тревога за давление, которое оказывается на всех членов исполкома УЕФА украинским лобби, которое занимается спортивным бандитизмом. Только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузии, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего с Украины».