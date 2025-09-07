Месси сделал откровенное заявление о завершении карьеры

Месси отметился рекордными достижениями и многочисленными титулами, однако он понимает, что возраст и физические нагрузки постепенно диктуют свои условия. Он также подчеркнул, что хронические травмы будут сопровождать его до конца карьеры, но это не мешает ему планомерно готовиться к ЧМ-2026, где ему исполнится 39 лет.