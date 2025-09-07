Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
П1
1.40
X
4.95
П2
9.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
П1
2.90
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
П1
2.40
X
3.10
П2
3.31
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
П1
1.88
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
П1
5.40
X
3.80
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
П1
36.00
X
13.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
П1
1.09
X
13.50
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
П1
5.20
X
3.57
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
П1
1.19
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
П1
5.70
X
4.38
П2
1.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
П1
1.52
X
4.33
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
П1
1.07
X
17.00
П2
56.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
Месси сделал откровенное заявление о завершении карьеры

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины и звезда «Интер Майами», подтвердил, что уже думает о завершении карьеры, но готов продолжать играть до последнего, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Чемпионат мира-2026 в приоритете

Месси рассказал о своём решении участвовать в чемпионате мира 2026 года и о том, как планирует прощание с большим футболом.

«Мне это нравится, люблю играть и не хочу, чтобы это заканчивалось. Но момент приближается, и всё произойдёт естественно», — приводит слова аргентинца buenosdiassantiago.com.ar.

День за днём и прислушиваясь к себе

По его словам, он настроен идти «день за днём», участвовать в матчах сборной и клуба, получать удовольствие от игры и при этом прислушиваться к собственным ощущениям.

Месси отметился рекордными достижениями и многочисленными титулами, однако он понимает, что возраст и физические нагрузки постепенно диктуют свои условия. Он также подчеркнул, что хронические травмы будут сопровождать его до конца карьеры, но это не мешает ему планомерно готовиться к ЧМ-2026, где ему исполнится 39 лет.

Аккуратное распределение нагрузки

Аргентинец намерен участвовать в матчах сборной и клуба, аккуратно распределяя нагрузку, чтобы быть готовым к главному турниру. В числе приоритетов — сохранить физическую форму, набрать игровую практику и провести последние сезоны достойно, прежде чем завершить карьеру.

Футбольные фанаты по всему миру с нетерпением наблюдают за последними годами легенды. Месси ясно дал понять: прощание близко, но пока он ещё не готов покинуть поле.