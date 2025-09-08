Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.70
П2
39.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
1.93
П2
11.25
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.00
П2
74.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.15
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Дмитрий Губерниев высказался о возможном матче между сборными России и США

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и США.

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и США. Ранее о возможности проведения такой встречи сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Будет хорошо, если футбол объединит вокруг себя ещё и политиков. Это будет ещё один матч в череде товарищеских. Турнирной подоплёки нет никакой, но, поскольку громкая вывеска, может, политики будут более открыты друг к другу. С этой точки зрения значение матча огромное. Однако с турнирной — ещё один соперник, с которым мы сыграем не в рамках какого-то отборочного матча, а контрольного.

Отстранение-то будет продолжаться. Мы сыграем с американцами, будучи отстранёнными. В этом главная подоплёка. Это большой шаг, чтобы политики подтянулись к футболу, но шаги для нашего возвращения должны быть сделаны в другом направлении. Но эти дороги могут совпадать«, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.