Дмитрий Губерниев высказался о возможном матче между сборными России и США

"Будет хорошо, если футбол объединит вокруг себя ещё и политиков. Это будет ещё один матч в череде товарищеских. Турнирной подоплёки нет никакой, но, поскольку громкая вывеска, может, политики будут более открыты друг к другу. С этой точки зрения значение матча огромное. Однако с турнирной — ещё один соперник, с которым мы сыграем не в рамках какого-то отборочного матча, а контрольного.