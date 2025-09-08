Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.10
П2
52.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
1.79
П2
13.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
90.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Килиан Мбаппе: сборная Франции стала гораздо сильнее, чем была в 2022 году

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями от начала отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, а также мыслями о силе нынешнего состава национальной команды.

"Это особенное событие, потому что мы возвращаемся в сборную Франции ​​на новый сезон. Впереди большое приключение — чемпионат мира 2026 года. Поэтому эта квалификация — особенный момент. Мы это осознаём и полны решимости.

Многие из нас хотят стать чемпионами мира. Мы стали гораздо сильнее, чем были в 2022 году. Это показывает, что многие хотят носить эту майку. Мы хотим выиграть этот турнир, который для нас особенный. Мы хотим в итоге победить в нём", — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на программу Telefoot.