Совмещение Карпина вредит «Динамо», но не сборной. К тренеру вопросов нет — только к клубу

В июле исполнилось четыре года назначению Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Только Станислав Черчесов беспрерывно управлял национальной командой дольше — возможно, в 2026-м рекорд падет. Почти все это время специалист параллельно работает и в клубах — лишь семь месяцев посвятил целиком сборной, покинув «Ростов», но позже вернулся в команду.
В России вообще почему-то развита культура совмещения. Так делали Романцев, Газзаев, Хиддинк, Слуцкий. Скорее всего, корни тянутся еще из СССР, когда практически в любом виде спорта существовал один явно опережающий остальных клуб, его тренера нередко ставили и в сборную. То есть это что-то вроде частички нашей идентичности. Но в мире практика, мягко говоря, совсем не распространенная. Чтобы вспомнить хотя бы один-два примера, тем более успешных, уйдет немало времени. И не факт, что в итоге получится.
Вышеупомянутые специалисты по-разному справлялись с двумя работами одновременно. Кому-то откровенно мешало, как Газзаеву. Кому-то просто сильно усложняло жизнь, как Слуцкому. Но существенных улучшений от такого решения не случалось никогда. Да и хоть каких-нибудь. Точно не помогает, максимум — не мешает.
Вот только у Карпина ситуация особенная. В стандартных обстоятельствах действия наверняка были бы другими, иначе он не уходил бы из «Ростова» в августе 2021-го, чтобы полностью сконцентрироваться на отборе на чемпионат мира. Обратно ведь пришел уже после отстранения сборной. Совмещение никак не сказывается на национальной команде, потому что и не может сказаться. У нее буквально нет никаких спортивных задач.
Валерию Георгиевичу не нужно обязательно побеждать, чтобы избегать увольнения. Хотя, надо отдать должное, с результатами глобальных проблем не возникает — поражение вовсе до сих пор лишь одно. Не нужно и постоянно вызывать строго лучших, потому что условному Головину иногда полезнее будет потратить драгоценную неделю на подготовку к матчам «Монако», а не добираться окольными путями до Новогорска ради товарняка с представителем второй сотни рейтинга ФИФА.
Карпин в сборной выполняет скорее административные и менеджерские задачи. Посмотреть как можно больше футболистов, познакомиться, заиграть, держать ребят в тонусе и конкурентной среде в ожидании теоретического возвращения. Ну и, в конце концов, с точки зрения масштаба личности и зрительского интереса никого лучше на позицию главного сейчас не найти.
Тренер явно на связи и в ладах с верхушкой отечественного футбола, но конъюнктурщиком его не назовешь. Гибкий и понимающий, но одновременно прямолинейный и харизматичный, еще и с большим прошлым, наполненным достижениями и заслугами. Статусный вариант, который устраивает буквально всех — и боссов, и болельщиков. И, как видите, о чисто футбольных причинах тут ничего нет. Не потому, что тренер слабый, а потому, что они банально не имеют значения в сегодняшних реалиях. Наверное, даже можно сказать, что Карпин сборной нужнее, чем сборная Карпину. По крайней мере, пока не пал бан.
Впрочем, знаете, кое-кого совмещение все же должно смущать. «Динамо». К москвичам вернулись титульные амбиции, поэтому восемь очков и девятое место по итогам семи туров РПЛ — совершенно не то, чего ждали в руководстве клуба, когда приглашали Валерия Георгиевича. И ладно бы команде как-то жутко не везло — так нет же, согласно таблице ожидаемых очков, динамовцы должны идти не особо выше, на седьмой строчке.
Поражений больше, чем побед. Семь забитых мячей — меньше только у хилых «Сочи», «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН». В атаке не складывается примерно ничего, а защита, которая вроде бы в порядке, все равно пускает три от ЦСКА за полчаса, да и с другими соперниками допускает больше нормы. Вряд ли стоило ждать мгновенного результата, но происходящее не дотягивает даже до самых пессимистичных прогнозов.
И вот здесь кроется наиболее важная деталь. Казалось бы, тренеру нужно время. Как говорится, дайте поработать. Но работа ведется в другом месте — вместо тотального погружения в попытки исправить положение перед принципиальным дерби со «Спартаком» Карпин едет катать бессодержательные нули с Иорданией и на выезд в Катар. Если и думает о «Динамо», то либо в фоновом режиме, либо недостаточно. Потому что есть дела поактуальнее.
А клубу в подобных условиях, очевидно, не идет на пользу такая расстановка приоритетов. Карпин — приятный человек и, несомненно, грамотный специалист, его точно не хочется в чем-то обвинять. Он делает что должен и не уходит от ответственности. Все как договаривались. Вопрос скорее к «Динамо», которое изначально согласилось на роль второго плана, если верить недавним словам генерального директора Павла Пивоварова: «Совмещение имеет свои нюансы. Сборная — основное место работы. Было согласование с РФС. Когда сборная вернется, у РФС есть право отозвать это согласие».
Команда строится. Карпин наверняка способен создать конкурентоспособный механизм из имеющегося материала. Но отъезды в сборную заметно затянут процесс и замедлят развитие. Бело-голубые, видимо, готовы терпеть и ждать, пусть и с риском остаться без тренера в любой момент — когда-то же россиян вернут в соревновательный футбол. В противном случае логику найти не выйдет. А очень хочется думать, что она есть.
