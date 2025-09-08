Совмещение Карпина вредит «Динамо», но не сборной. К тренеру вопросов нет — только к клубу

Тренер явно на связи и в ладах с верхушкой отечественного футбола, но конъюнктурщиком его не назовешь. Гибкий и понимающий, но одновременно прямолинейный и харизматичный, еще и с большим прошлым, наполненным достижениями и заслугами. Статусный вариант, который устраивает буквально всех — и боссов, и болельщиков. И, как видите, о чисто футбольных причинах тут ничего нет. Не потому, что тренер слабый, а потому, что они банально не имеют значения в сегодняшних реалиях. Наверное, даже можно сказать, что Карпин сборной нужнее, чем сборная Карпину. По крайней мере, пока не пал бан.