Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.30
П2
56.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
1.79
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Наумов: матч с США будет звонком для ФИФА и УЕФА, что Россию пора возвращать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что сборные России и США могут провести товарищеский матч в обозримом будущем.

Источник: Чемпионат.com

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что сборные России и США могут провести товарищеский матч в обозримом будущем.

«Если состоится матч России с США, во всех аспектах это будет грандиозное событие. Весь мир увидит, что никакой изоляции нет. Это будет хороший звонок для ФИФА и УЕФА о том, что пора возвращать Россию. А в Европе это событие оценят со скрежетом зубов. Что касается спортивной составляющей, я немного слежу за футболом в США и вижу, как он развивается большими темпами. Не случайно туда приглашаются сильные футболисты. Да, они доигрывают, но там также много и молодёжи из Европы. Чемпионат США отличается атлетичностью и скоростью. Если матч состоится, сборной России будет очень непросто, хоть я и считаю, что наша команда сильнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.