Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.10
П2
50.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
1.93
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
84.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Тренер Луис де ла Фуэнте поделился мнением о развитии сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о профессиональном росте своей команды.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о профессиональном росте своей команды. Напомним, в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2026 «Фурия Роха» переиграла команды Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

— Что можно улучшить в игре сборной Испании, учитывая те результаты, которые мы только что увидели?

— Ещё многое можно улучшить, ведь эта команда по-прежнему способна стать гораздо сильнее, чем это возможно представить. Эта команда голодна до побед, уже сейчас мы думаем, как нам стать ещё лучше. Я очень горжусь этим коллективом.

— Уже команды уже 27 матчей без поражений. Чем вы гордитесь больше всего?

— Всей командой, футболистами. С детства они не перестают развиваться, по-прежнему стремясь к этому. У этих игроков есть исключительный ген соперничества. Мы постоянно совершенствуемся, — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.