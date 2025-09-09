Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги

9 сентября в Виареджо, Италия, стартует Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Россиян там, увы, не будет. Нашим парням пока запрещено участвовать в международных турнирах. Зато за главный трофей поборются белорусы. Собрали для вас всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги.
Где и когда пройдёт Суперфинал?
Решающая стадия Евролиги начнётся 9 сентября в Виареджо. Соревнования продлятся до 14 сентября. Первые четыре дня будут посвящены играм группового этапа, а 13-е и 14-е число — матчам плей-офф.
Как прошла регулярка Евролиги?
Евролига состоит из двух фаз: первая — регулярный турнир, вторая — Суперфинал. Регулярка Евролиги стартовала в конце мая и завершилась в начале августа. За это время каждая из 12 команд дивизиона А выступила на двух этапах турнира.
Безукоризненно эту стадию провели Италия и Испания. Обе сборные выиграли все свои матчи. По одной осечке допустили Беларусь, Швейцария и Португалия. Остальным командам пришлось гораздо сложнее. По итогам этапов лучшими сборными признавались Беларусь, Испания и дважды Италия.
Не обошлось и без скандалов. На третьем этапе в Кастелламмаре-ди-Стабия Латвия отказалась играть в группе с Беларусью. Своё решение команда объяснила законами страны. В итоге латвийская сборная получила техническое поражение (0:3), а Беларусь вместо матча провела тренировку на стадионе.
Участники Суперфинала
По итогам регулярной стадии соревнований в Суперфинал вышли восемь сборных. Их разделили на две группы. В группу А попали Беларусь, Португалия, Италия и Франция. В группе B оказались Испания, Украина, Дания и Швейцария.
Победители прошлых лет
Действующий победитель Евролиги — Португалия. В прошлом году «святые» в финале разгромили Италию — 5:1.
Вообще, португальцы по-настоящему доминируют в Евролиге в последнее время. С 2019 года сборная выиграла четыре из шести турниров! При этом команда лишь один раз осталась без медалей. В 2023-м Португалия заняла четвёртое место.
Кстати, португальцы — лидеры по количеству титулов Евролиги. Сейчас на счету сборной девять трофеев. Второе место по наградам делят Россия и Испания. У обеих команд по пять титулов. Четвёртая — Италия с тремя трофеями.
Почему стоит смотреть турнир?
Главная причина смотреть Суперфинал Евролиги — сборная Беларуси. В этом году парни уже взяли серебро чемпионата мира. Белорусы проиграли лишь великолепным бразильцам, причём в упорнейшей борьбе (3:4). Исторический результат для команды!
Теперь белорусам по силам побороться за трофей Евролиги, первый в своей истории. С 2021-го команда традиционно постоянно оказывается в тройке сильнейших по итогам турнира. Исключение составил лишь 2022 год, когда сборная была отстранена.
Кроме того, Суперфинал Евролиги интересно посмотреть из-за сборных Испании и Португалии. Испанцы могут обойти россиян по количеству титулов, а португальцы — поставить новый невероятный рекорд.
Шансы сборной Беларуси
У Беларуси хорошие шансы на завоевание трофея. Вот только есть нюанс. Команда попала в «группу смерти» вместе с Италией и Португалией. Обе эти сборные наравне с Испанией считаются фаворитами турнира.
«Думаю, было бы безумием назвать опасной только одну команду. За все годы моего руководства сборной сейчас у нас самая сложная группа. Португальцы, итальянцы и мы — в четверке лучших команд мира. Думаю, этот факт говорит сам за себя. Поэтому будем готовиться к каждому матчу. Но самое главное, чтобы мы выступили на том уровне, который привыкли демонстрировать», — заявил главный тренер сборной Беларуси Николас Альвардо pressball.by.
«Там, видно, были шары нагреты, потому что вытащить такую группу — это надо постараться. Но на самом деле заметили такую тенденцию: раньше мы боялись с ними играть, а сейчас никто не хочет играть с белорусами. Будет равная игра, предсказывать вообще невозможно. 50 на 50. Всегда драка какая-то, жёлтая карточка, красная — не обходится без этого. Даже я люблю этим позаниматься. Поэтому, мне кажется, будут отличные матчи», — сказал Олег Гапон в эфире «Беларусь 5».
В общем, в группе Беларуси придётся серьёзно попотеть. Если команде удастся пробраться через эту мясорубку, то до титула будет рукой подать. Конечно, предстоит сойтись с Испанией, которая практически гарантированно станет победителем группы B. Но белорусам под силу справиться с «Красной фурией».
Состав сборной Беларуси
Голкиперы: Михаил Августов, Владимир Устинович.
Защитники: Вадим Бокач, Иван Константинов, Юрий Петровский, Егор Гордецкий, Никита Чайковский, Евгений Новиков, Александр Кириллов.
Нападающие: Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Олег Гапон, Артемий Дрозд.
Расписание Суперфинала Евролиги
9 и 12 сентября будут сыграны сразу четыре матча группового этапа, 10 и 11 сентября — по два. На 13-е число запланированы полуфиналы, а на 14-е — матчи за титул и за все оставшиеся места.
Расписание группового этапа
9 сентября
12:30. Швейцария — Украина.
15:00. Беларусь — Португалия.
16:30. Дания — Испания.
19:00. Франция — Италия.
10 сентября
16:30. Беларусь — Франция.
19:00. Италия — Португалия.
11 сентября
16:30. Швейцария — Дания.
17:45. Испания — Украина.
12 сентября
12:30. Украина — Дания.
15:00. Португалия — Франция.
16:30. Испания — Швейцария.
19:00. Италия — Беларусь.