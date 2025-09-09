Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги

«Там, видно, были шары нагреты, потому что вытащить такую группу — это надо постараться. Но на самом деле заметили такую тенденцию: раньше мы боялись с ними играть, а сейчас никто не хочет играть с белорусами. Будет равная игра, предсказывать вообще невозможно. 50 на 50. Всегда драка какая-то, жёлтая карточка, красная — не обходится без этого. Даже я люблю этим позаниматься. Поэтому, мне кажется, будут отличные матчи», — сказал Олег Гапон в эфире «Беларусь 5».