Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.74
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.79
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.75
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.89
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги

У братской команды отличные шансы на победу.

Источник: beachsoccer.by

9 сентября в Виареджо, Италия, стартует Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Россиян там, увы, не будет. Нашим парням пока запрещено участвовать в международных турнирах. Зато за главный трофей поборются белорусы. Собрали для вас всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги.

Где и когда пройдёт Суперфинал?

Решающая стадия Евролиги начнётся 9 сентября в Виареджо. Соревнования продлятся до 14 сентября. Первые четыре дня будут посвящены играм группового этапа, а 13-е и 14-е число — матчам плей-офф.

Как прошла регулярка Евролиги?

Евролига состоит из двух фаз: первая — регулярный турнир, вторая — Суперфинал. Регулярка Евролиги стартовала в конце мая и завершилась в начале августа. За это время каждая из 12 команд дивизиона А выступила на двух этапах турнира.

Безукоризненно эту стадию провели Италия и Испания. Обе сборные выиграли все свои матчи. По одной осечке допустили Беларусь, Швейцария и Португалия. Остальным командам пришлось гораздо сложнее. По итогам этапов лучшими сборными признавались Беларусь, Испания и дважды Италия.

Не обошлось и без скандалов. На третьем этапе в Кастелламмаре-ди-Стабия Латвия отказалась играть в группе с Беларусью. Своё решение команда объяснила законами страны. В итоге латвийская сборная получила техническое поражение (0:3), а Беларусь вместо матча провела тренировку на стадионе.

Участники Суперфинала

По итогам регулярной стадии соревнований в Суперфинал вышли восемь сборных. Их разделили на две группы. В группу А попали Беларусь, Португалия, Италия и Франция. В группе B оказались Испания, Украина, Дания и Швейцария.

Победители прошлых лет

Действующий победитель Евролиги — Португалия. В прошлом году «святые» в финале разгромили Италию — 5:1.

Вообще, португальцы по-настоящему доминируют в Евролиге в последнее время. С 2019 года сборная выиграла четыре из шести турниров! При этом команда лишь один раз осталась без медалей. В 2023-м Португалия заняла четвёртое место.

Кстати, португальцы — лидеры по количеству титулов Евролиги. Сейчас на счету сборной девять трофеев. Второе место по наградам делят Россия и Испания. У обеих команд по пять титулов. Четвёртая — Италия с тремя трофеями.

Почему стоит смотреть турнир?

Главная причина смотреть Суперфинал Евролиги — сборная Беларуси. В этом году парни уже взяли серебро чемпионата мира. Белорусы проиграли лишь великолепным бразильцам, причём в упорнейшей борьбе (3:4). Исторический результат для команды!

Теперь белорусам по силам побороться за трофей Евролиги, первый в своей истории. С 2021-го команда традиционно постоянно оказывается в тройке сильнейших по итогам турнира. Исключение составил лишь 2022 год, когда сборная была отстранена.

Кроме того, Суперфинал Евролиги интересно посмотреть из-за сборных Испании и Португалии. Испанцы могут обойти россиян по количеству титулов, а португальцы — поставить новый невероятный рекорд.

Шансы сборной Беларуси

У Беларуси хорошие шансы на завоевание трофея. Вот только есть нюанс. Команда попала в «группу смерти» вместе с Италией и Португалией. Обе эти сборные наравне с Испанией считаются фаворитами турнира.

«Думаю, было бы безумием назвать опасной только одну команду. За все годы моего руководства сборной сейчас у нас самая сложная группа. Португальцы, итальянцы и мы — в четверке лучших команд мира. Думаю, этот факт говорит сам за себя. Поэтому будем готовиться к каждому матчу. Но самое главное, чтобы мы выступили на том уровне, который привыкли демонстрировать», — заявил главный тренер сборной Беларуси Николас Альвардо pressball.by.

«Там, видно, были шары нагреты, потому что вытащить такую группу — это надо постараться. Но на самом деле заметили такую тенденцию: раньше мы боялись с ними играть, а сейчас никто не хочет играть с белорусами. Будет равная игра, предсказывать вообще невозможно. 50 на 50. Всегда драка какая-то, жёлтая карточка, красная — не обходится без этого. Даже я люблю этим позаниматься. Поэтому, мне кажется, будут отличные матчи», — сказал Олег Гапон в эфире «Беларусь 5».

В общем, в группе Беларуси придётся серьёзно попотеть. Если команде удастся пробраться через эту мясорубку, то до титула будет рукой подать. Конечно, предстоит сойтись с Испанией, которая практически гарантированно станет победителем группы B. Но белорусам под силу справиться с «Красной фурией».

Состав сборной Беларуси

Голкиперы: Михаил Августов, Владимир Устинович.

Защитники: Вадим Бокач, Иван Константинов, Юрий Петровский, Егор Гордецкий, Никита Чайковский, Евгений Новиков, Александр Кириллов.

Нападающие: Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Олег Гапон, Артемий Дрозд.

Расписание Суперфинала Евролиги

9 и 12 сентября будут сыграны сразу четыре матча группового этапа, 10 и 11 сентября — по два. На 13-е число запланированы полуфиналы, а на 14-е — матчи за титул и за все оставшиеся места.

Расписание группового этапа

9 сентября

12:30. Швейцария — Украина.

15:00. Беларусь — Португалия.

16:30. Дания — Испания.

19:00. Франция — Италия.

10 сентября

16:30. Беларусь — Франция.

19:00. Италия — Португалия.

11 сентября

16:30. Швейцария — Дания.

17:45. Испания — Украина.

12 сентября

12:30. Украина — Дания.

15:00. Португалия — Франция.

16:30. Испания — Швейцария.

19:00. Италия — Беларусь.