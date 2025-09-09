Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Азербайджан
0
:
Украина
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Армения
0
:
Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.45
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

«Всё правильно говорит». Мостовой ответил Плющенко на просьбу возглавить сборную России

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой ответил двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко на слова о том, что ему нужно возглавить сборную России и сместить на этом посту Валерия Карпина.

Источник: Чемпионат.com

Фигурист заявил, что Мостовой — уникальный тренер.

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, а тем более Женька [Плющенко] — мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить? Кто у нас лучше в футбол еще играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и еще несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора. Но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим каким-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет. Плющенко все правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» — приводит слова Мостового Sport24.