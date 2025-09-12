Ричмонд
Митрофанов — о соперниках сборной: «Играть с Аргентиной очень дорого. Мы просто не готовы столько платить»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможных товарищеских матчах с Уругваем, Аргентиной и Бразилией.

Источник: Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images

— Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?

— Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными. Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить. Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.

К тому же, есть графики команд и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз и сбора национальной сборной не получилось, хотя другие команды были готовы приехать. Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай. Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.

— А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?

— Да, мы общаемся, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Планируется, что до конца года сборная России сыграет с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

