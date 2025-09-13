Анчелотти допустил возвращение Неймара в сборную Бразилии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий «Сантоса» Неймар будет вызван в сборную Бразилии по футболу в случае его физической готовности, заявил главный тренер национальной команды Карло Анчелотти.
Ранее Неймар, который с 79 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, предположил, что не получил вызов в национальную команду по решению тренера, а не в связи с физической формой. Футболист отметил, что уважает решение итальянца.
«Мы, конечно, не будем смотреть, как играет Неймар. Все знают его талант. В современном футболе, чтобы раскрыть свой талант, игрок должен быть в хорошей физической форме. Если он в оптимальной форме, у него не возникнет проблем с попаданием в сборную. Все хотят, чтобы Неймар был в сборной в хорошем физическом состоянии. Я поговорил с ним и сказал: “У тебя есть время подготовиться наилучшим образом, чтобы помочь команде показать все, на что она способна, на чемпионате мира”, — приводит слова Анчелотти ESPN.
Неймару 33 года, после возвращения в «Сантос» в январе 2025 года провел за родную команду 20 матчей и забил шесть мячей.