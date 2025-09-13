Анчелотти допустил возвращение Неймара в сборную Бразилии

«Мы, конечно, не будем смотреть, как играет Неймар. Все знают его талант. В современном футболе, чтобы раскрыть свой талант, игрок должен быть в хорошей физической форме. Если он в оптимальной форме, у него не возникнет проблем с попаданием в сборную. Все хотят, чтобы Неймар был в сборной в хорошем физическом состоянии. Я поговорил с ним и сказал: “У тебя есть время подготовиться наилучшим образом, чтобы помочь команде показать все, на что она способна, на чемпионате мира”, — приводит слова Анчелотти ESPN.