Стала известна стоимость билетов на матч сборной Карпина против Ирана

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч сборной России против команды Ирана, минимальная стоимость на сайте билетного оператора составила 400 рублей.
Продажа стартовала в понедельник. Самые дорогие билеты стоят 4 тысячи рублей.
Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет 10 октября на «Волгоград Арене».
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и с тех пор проводит только товарищеские матчи.