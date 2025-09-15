ФИФА изменила календарь для проведения товарищеских игр сборных в 2026 году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.