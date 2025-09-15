Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.61
П2
1.90
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.09
П2
6.80
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.06
П2
2.75
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.10
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.24
П2
3.54

ФИФА изменила календарь для проведения товарищеских игр сборных в 2026 году

ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в 2026 году.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации.

В период с 21 сентября по 6 октября национальные команды смогут провести до четырех матчей. Ноябрьский перерыв выпадет на 9—17 ноября. Во время международных пауз матчи клубных соревнований не проводятся.

В 2025 году сентябрьская пауза выпала на 1—9 сентября, октябрьская придется на 6—14 октября. В каждом отрезке сборные команды проводят до двух встреч.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.