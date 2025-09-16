Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.53
П2
2.20
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
1.95
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.81
П2
8.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.10

Минимальная цена билетов на матч России и Боливии составляет 600 рублей

Минимальная стоимость билетов на матч сборных РФ и Боливии составляет 600 ₽

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч сборной России против команды Боливии, минимальная стоимость на сайте билетного оператора составила 600 рублей.

Продажа стартовала во вторник. Самые дорогие билеты стоят 1500 рублей.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября в Москве на стадионе имени Льва Яшина.

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и с тех пор проводит только товарищеские матчи.