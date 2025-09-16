Минимальная цена билетов на матч России и Боливии составляет 600 рублей

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч сборной России против команды Боливии, минимальная стоимость на сайте билетного оператора составила 600 рублей.
Продажа стартовала во вторник. Самые дорогие билеты стоят 1500 рублей.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября в Москве на стадионе имени Льва Яшина.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и с тех пор проводит только товарищеские матчи.