Карпин объяснил, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной

«После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — приводит слова Карпина сайт РФС.