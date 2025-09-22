Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.18
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
15.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Карпин объяснил, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной

Карпин: Захаряна включили в расширенный состав сборной из-за дефицита игроков.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решил включить полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи из-за дефицита игроков на его позиции.

В понедельник РФС опубликовал расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Всего в него вошли 42 игрока. В октябре сборная России проведет товарищескую встречу против команды Ирана (10 октября) на «Волгоград Арене» и сыграет со сборной Боливии (14 октября) на стадионе имени Льва Яшина в Москве.

«После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — приводит слова Карпина сайт РФС.

В сентябре Захарян вышел на замену в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу против мадридского «Реала». Данный выход на поле стал для него первым с 23 февраля 2025 года, до этого россиянин пропустил большое количество матчей из-за череды повреждений.