Карпин объяснил, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решил включить полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи из-за дефицита игроков на его позиции.
В понедельник РФС опубликовал расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Всего в него вошли 42 игрока. В октябре сборная России проведет товарищескую встречу против команды Ирана (10 октября) на «Волгоград Арене» и сыграет со сборной Боливии (14 октября) на стадионе имени Льва Яшина в Москве.
«После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — приводит слова Карпина сайт РФС.
В сентябре Захарян вышел на замену в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу против мадридского «Реала». Данный выход на поле стал для него первым с 23 февраля 2025 года, до этого россиянин пропустил большое количество матчей из-за череды повреждений.