Казахстанские болельщики пожалели об увольнении Черчесова: что пишут фанаты в соцсетях?

«Конечно, при нём сыграли вничью в первой игре (с Норвегией). Потом он перестроился в четыре защитника. Сначала не получалось, но когда начало получаться, раннее удаление Марочкина испортило игру (с Австрией). Более того, Самородов и Зайнутдинов были запасным в клубе, Алип и Тагыберген — травмированы. А при Алиеве мы вернулись к “автобусу” с пятью защитниками, проигрывая ещё жёстче. Хотя у него многие игроки были в хорошей форме».