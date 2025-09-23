Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
7.80
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.27
П2
3.43
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.04
П2
1.36
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2

Казахстанские болельщики пожалели об увольнении Черчесова: что пишут фанаты в соцсетях?

Казахстанские любители футбола высказались об экс-тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове на фоне его успехов у руля грозненского «Ахмата» в российской премьер-лиге (РПЛ). Многие поменяли своё мнение и теперь жалеют, что специалисту не дали шанс поработать со сборной подольше. Корреспондент Vesti.kz цитирует слова болельщиков.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

62-летний Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, когда коллектив не имел набранных очков после трёх туров — все игры команда проиграла. И бывшему тренеру сборной Казахстана удалось наладить игру грозненцев.

За полтора месяца «Ахмат» ни разу не проиграл в РПЛ, добыв три победы и столько же раз сыграв вничью. Неудачи были только в Кубке России, но это всё равно не перечёркивает все плюсы, которые дал Черчесов в премьер-лиге. Самым громким был первый матч после назначения Станислава Саламовича — «Ахмат» дома неожиданно обыграл «Зенит» в РПЛ (1:0).

Казахстанские болельщики уже не винят во всём Черчесова

Некоторые указали на то, что в провале сборной в Лиге наций в прошлом году виноват не Черчесов, а его подопечные.

«Он ведь говорил правду, сказав, что не хватает уровня (игрокам)».

«Просто у нас игроки никудышные. А так, тренер с юмором и опытом».

«Даже если привезут Гвардиолу, то толку не будет».

«Я же говорил, что дело не в тренере».

Другие вспоминают, что у Черчесова были планы и стратегия по переходу к игре в четыре защитника, а после прихода Али Алиева команда вновь начала играть в сверхоборонительный футбол.

«Ему надо было дать время. Реально говорю. Взяв за основу схему 4−3−3, начали бы показывать красивую игру, даже если бы и проигрывали».

«Конечно, при нём сыграли вничью в первой игре (с Норвегией). Потом он перестроился в четыре защитника. Сначала не получалось, но когда начало получаться, раннее удаление Марочкина испортило игру (с Австрией). Более того, Самородов и Зайнутдинов были запасным в клубе, Алип и Тагыберген — травмированы. А при Алиеве мы вернулись к “автобусу” с пятью защитниками, проигрывая ещё жёстче. Хотя у него многие игроки были в хорошей форме».

Ещё один любитель футбола обвинил в досрочном разрыве сборной Казахстана и Черчесова… журналистов. В частности, тех, кто поднимал тему государственного языка при российском наставнике.

«В уходе Черчесова виноваты некоторые наши журналисты, которые поднимали тему казахского языка. Теперь на его место пришёл Алиев — почему с ним не поднимаете эту тему?».

Пользователи оставляли комментарии под постами аккаунта Goal kz в соцсетях VK и Telegram

Напомним, что Черчесов был тренером сборной Казахстана с лета 2024 года до января 2025-го. При нём команда провалилась в Лиге наций, набрав всего одно очков в шести матчах группы дивизиона В. Причём команда ни разу не забила, в сумме пропустив 15 голов.

Две недели назад, после сокрушительного гостевого поражения от Бельгии (0:6), главный тренер сборной Казахстана Алиев заявил о решении подать в отставку. Однако пока в КФФ не делали никаких заявлений на этот счёт.

Отметим, что следующий матч сборная Казахстана проведёт дома. 10 октября в Астане состоится очередная игра квалификации ЧМ-2026 против Лихтенштейна.