«Балтики» тройка: чем интересен расширенный список сборной России

— Карпин совершенно правильно пытается проверить наших ребят из-за рубежа, давая им возможность сыграться с футболистами из РПЛ, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. — Он старается держать легионеров в обойме, чтобы они не отрывались от атмосферы национальной команды. Поэтому логично, что Захарян получил вызов сразу, как только начал хоть немного играть за свой клуб в Испании. Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно.