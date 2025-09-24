«Балтики» тройка: чем интересен расширенный список сборной России

Потенциальное возвращение в сборную России Арсена Захаряна и шанс для целой группы футболистов калининградской «Балтики» стали главными неординарными решениями тренерского штаба национальной команды при выборе расширенного списка игроков, которые могут сыграть в октябрьских товарищеских матчах против Ирана и Боливии. Так считает ряд экспертов, которые также выделяют большое количество имен в этой предварительной заявке, — 42 человека.
Игроки «Балтики»
От калининградского клуба вызваны вратарь Максим Бориско, защитники Мингиян Бевеев и Владислав Саусь. Они успешно проявили себя в составе «Балтики», ставшей главной сенсацией первой трети сезона. Сейчас эта команда идет на третьем месте в чемпионате России после девяти туров, не проиграв ни одного матча.
Максим Бориско несколько раз был основным вратарем молодежной сборной России и даже имеет опыт игры в официальных международных матчах — в 2021 году он выступал в отборе к чемпионату Европы. В частности, с ним в воротах наши победили дома Испанию (1:0).
Также вызван полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев, чей клуб не проигрывает в чемпионате уже шесть матчей подряд — с момента назначения главным тренером Станислава Черчесова. Впрочем, этот футболист уже играл ранее за сборную в прошлые годы. Кроме того, стоит отметить вызов из «Ростова» полузащитника Константина Кучаева, в этом сезоне ставшего лидером и капитаном донского клуба.
— Здорово, что Карпин обращает внимание на ребят из регионов, чьи команды удивляют нас в нынешнем сезоне, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Кучаев и Садулаев здорово проявляют себя в последнее время. Кроме того, обоих хорошо знает тренерский штаб национальной команды — Лечи туда вызывался ранее, а Константин играл в «Ростове» еще во времена, когда там работал Карпин. К тому же нынешний главный тренер ростовчан Джонатан Альба работает в штабе сборной. Они хорошо знают этих футболистов, поэтому вызывают их, как только те проявляют себя с лучшей стороны. А вызванные игроки «Балтики» — это новые имена для сборной. И очень хорошо, что их поощрили вызовом за ту великолепную игру, которую они показывают под руководством Андрея Талалаева.
Возвращение Захаряна
Один из самых талантливых футболистов последних лет уехал в Испанию уже два года назад. Тогда, будучи ключевым игроком московского «Динамо», Захарян решил попробовать свои силы в одном из топовых европейских национальных чемпионатов. Он перешел в «Реал Сосьедад», но так и не смог закрепиться в основном составе команды. В значительной степени ему помешали травмы, которые преследуют 22-летнего полузащитника почти весь период его нахождения в клубе из Сан-Себастьяна.
В августе Арсен восстановился после очередного повреждения и вернулся в заявку команды, а после сентябрьской паузы на матчи сборных дважды выходил на замену в середине вторых таймов игр чемпионата Испании. И сразу же после этого получил вызов в национальную команду.
— После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут, — приводит официальный сайт РФС объяснение главного тренера сборной России Валерия Карпина. — Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции (Александр) Головин получил травму. (Кирилла) Глебова и (Сергея) Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.
В связи с травмой выступающего в чемпионате Франции за «Монако» Александра Головина из наших легионеров помимо Захаряна в список попали только вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук.
— Карпин совершенно правильно пытается проверить наших ребят из-за рубежа, давая им возможность сыграться с футболистами из РПЛ, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. — Он старается держать легионеров в обойме, чтобы они не отрывались от атмосферы национальной команды. Поэтому логично, что Захарян получил вызов сразу, как только начал хоть немного играть за свой клуб в Испании. Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно.
С запасом
42 футболиста — очень большая цифра для заявки любой команды. В частности, в расширенном списке оказалось сразу шесть вратарей — помимо Бориско и Сафонова, это Александр Максименко из московского «Спартака», Станислав Агкацев из «Краснодара», Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Евгений Ставер из казанского «Рубина».
— До начала сбора футболисты проведут еще по три матча, — объяснил Карпин официальному сайту РФС такой широкий список. — И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить.
Уже не в первый раз наибольшее представительство в расширенном списке имеет московский «Локомотив». Из этой команды оказалось семь игроков: защитники Александр Сильянов и Евгений Морозов, полузащитники Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев и Зелимхан Бакаев, нападающий Дмитрий Воробьёв.
— Такой широкий список — вполне нормальная ситуация для товарищеских матчей, — резюмировал Анатолий Бышовец. — Как правильно сказал Карпин, с учетом травм, которые могут случиться до октября, немало ребят может выпасть по здоровью, поэтому лучше переизбыток имен в списке, чем недостаток. В целом, тренерский штаб внес в расширенный состав почти всех лучших и здоровых на данный момент исполнителей. И будет интересно посмотреть, кто из них останется в окончательном списке.
Матч с Ираном Россия проведет 10 октября в Волгограде. С Боливией национальная команда встретится спустя четыре дня в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Алексей Фомин