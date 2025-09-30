Романцев назвал ненастоящими болельщиков, критикующих сборную России.

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил РИА Новости, что считает ненастоящими болельщиков, которые критикуют национальную команду в период отстранения.
Сборная России в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 33-е место. В последних матчах национальная команда дома сыграла вничью с иорданцами (0:0) и на выезде разгромила катарцев (4:1).
«Низкий поклон болельщикам, которые поддерживают сборную России по футболу в наше время. Но есть и те, кто старается всеми возможными способами как-то поддеть команду: выиграли — соперник слабый, сыграли вничью — какая слабая у нас сборная. Порой создается впечатление, что повод ищется специально ради того, чтобы вылить на нее весь негатив. Это не настоящие болельщики. Со своей страной нужно быть и в горе, и в радости», — сказал Романцев.
«Несмотря на отстранение, наша команда много с кем успела сыграть и удерживает позиции в рейтинге ФИФА. Она прямо сейчас идет выше Сербии, Венгрии и Чехии, которые имеют возможность играть на международных соревнованиях. РФС постоянно в поиске более серьезных соперников. Как видим, найти их удается. На сентябрьских сборах удалось сыграть с участником будущего чемпионата мира Иорданией, разгромить на выезде крепкий Катар», — отметил собеседник агентства.
В октябре подопечные Валерия Карпина в Волгограде и Москве встретятся со сборными Ирана и Боливии. «Это тоже серьезные соперники. Иран уже точно сыграет на мундиале в Америке. У Боливии есть все шансы попасть туда через стыковые матчи, не так давно они обыграли Бразилию Карло Анчелотти. Так что московский матч на “Динамо” будет хорошей возможностью проверить сыгранность команды Карпина. Возможно, кто-то из молодых ребят получит шанс выйти в футболке сборной России. Для каждого из них это большая мечта», — резюмировал Романцев.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.