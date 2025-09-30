Названы имена иностранных кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана

Ранее известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.
При этом, как уточнялось в сообщении федерации, параллельно ведутся переговоры с тремя иностранными специалистами, которые рассматриваются в качестве основных кандидатов на пост наставника сборной.
По данным Aladop.kz, речь идёт о поляке Михале Пробежде, итальянце Массимо Каррере и шведе Олофе Андерссоне.
63-летний Андерссон с 2016 по 2023 годы возглавлял сборную Швеции, а ранее привёл «Норчёпинг» к чемпионству в национальном первенстве.
53-летний Пробеж тренировал сборную Польши с 2023 по 2025 годы и в 2010-м был признан лучшим тренером страны.
Массимо Каррера в последний раз работал в итальянском «Асколи» год назад, а наибольших успехов в карьере добился вместе с московским «Спартаком».
Байсуфинов будет руководить национальной командой в октябрьских матчах, пока вопрос с главным тренером остаётся открытым.
Напомним, после крупного поражения от сборной Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев заявил о намерении покинуть свой пост.
В октябре казахстанскую сборную ожидают два отборочных матча ЧМ-2026: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября на выезде с Северной Македонией.