В сборной Казахстана появился новый тренер: подробности

47-летний специалист получил приглашение от исполняющего обязанности главного тренера Талгата Байсуфинова. Ранее Еслямов уже работал в сборной во время предыдущего периода работы Байсуфинова в качестве наставника команды.
В команде Еслямов заменит Нурбола Жумаскалиева, который ранее ассистировал Али Алиеву.
В качестве тренера Еслямов трудился в «Аксу» (Павлодарская область), «Кайсаре» и «Улытау». В настоящее время он тренирует дубль кокшетауского «Окжетпеса».
В октябре сборной Казахстана предстоят два матча в рамках квалификации ЧМ-2026:
- 10 октября — дома против Лихтенштейна;
- 13 октября — в гостях у Северной Македонии.
Текущая ситуация в группе J
1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).