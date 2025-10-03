Карпин рассказал, почему не вызвал Мостового в сборную

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отсутствие в итоговом составе полузащитника «Зенита» Андрея Мостового текущим состоянием игрока и высокой конкуренцией в команде.
В пятницу тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав из 30 футболистов на октябрьские товарищеские матчи.
«У Мостового нет проблем со здоровьем. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне. В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые в прошлый раз были только в расширенном списке», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
В октябре сборная России проведет товарищеские встречи против команд Ирана (10 октября, «Волгоград Арена») и Боливии (14 октября, «ВТБ Арена» в Москве).