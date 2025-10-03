Ричмонд
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.23
П2
1.40

Карпин прокомментировал вызов Умярова в национальную сборную

Карпин об Умярове: он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вызову полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в национальную команду не стоит удивляться, поскольку он показывает хороший футбол в клубе.

В пятницу тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав из 30 футболистов на товарищеские матчи в октябре. Впервые в окончательный состав попали Умяров, а также защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в “Спартаке”. Плюс конкурента Наиля по позиции, Александра Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе», — цитирует Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры», — подчеркнул Карпин.

В октябре сборная России проведет товарищеские встречи против команд Ирана (10 октября, «Волгоград Арена») и Боливии (14 октября, «ВТБ Арена» в Москве).

