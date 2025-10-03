Карпин прокомментировал вызов Умярова в национальную сборную

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вызову полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в национальную команду не стоит удивляться, поскольку он показывает хороший футбол в клубе.
В пятницу тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав из 30 футболистов на товарищеские матчи в октябре. Впервые в окончательный состав попали Умяров, а также защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев.
«Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в “Спартаке”. Плюс конкурента Наиля по позиции, Александра Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе», — цитирует Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
«Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры», — подчеркнул Карпин.
В октябре сборная России проведет товарищеские встречи против команд Ирана (10 октября, «Волгоград Арена») и Боливии (14 октября, «ВТБ Арена» в Москве).