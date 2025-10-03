Ричмонд
Карпин: будем учитывать особенности игры Ирана и Боливии

Карпин: сборная учтет особенности игры Ирана и Боливии при подготовке к матчам.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по футболу учтет особенности игры сборных Ирана и Боливии при подготовке к матчам, но не будет подстраиваться под них, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В октябре сборная России проведет товарищеские встречи против команд Ирана (10 октября, «Волгоград Арена») и Боливии (14 октября, «ВТБ Арена» в Москве).

«Изучать Иран и Боливию начали сразу, как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды — сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться. В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры», — цитирует Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России третью осень подряд проведет матч в Волгограде. 20 ноября 2023 года россияне на «Волгоград Арене» разгромили сборную Кубы (8:0), а 19 ноября 2024 года крупно выиграли у сборной Сирии (4:0). Карпин заявил, что у него остались «только положительные» эмоции от матчей в этом городе.

«На предыдущих играх в Волгограде был полный стадион, надеюсь, что так будет и в этот раз. Отличные болельщики, прекрасные город и арена, с нетерпением ждем встречи,» — добавил тренер национальной команды.

