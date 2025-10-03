Карпин: будем учитывать особенности игры Ирана и Боливии

«Изучать Иран и Боливию начали сразу, как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды — сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться. В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры», — цитирует Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).