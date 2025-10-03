Помощник Карпина рассказал, как будут играть вратари в матчах сборной

«Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в “Балтике” Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную. Женя Ставер тоже был в расширенном списке. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с “Локомотивом”. Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную. Гиорги Шелия в последних семи матчах помог “Ахмату” набрать очки и подняться в турнирной таблице. И хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру», — добавил тренер.