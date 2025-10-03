Ричмонд
Помощник Карпина рассказал, как будут играть вратари в матчах сборной

Кафанов планирует заиграть минимум трех вратарей в октябрьских матчах сборной.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что планирует заиграть как минимум трех голкиперов из четырех в октябрьских товарищеских матчах.

В пятницу тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав из 30 футболистов на октябрьские товарищеские матчи против команд Ирана (10 октября, «Волгоград Арена») и Боливии (14 октября, «ВТБ Арена» в Москве). В него вошли вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»). Фигурировавшие в расширенном списке Евгений Ставер («Рубин») и Максим Бориско («Балтика») вызова не получили.

«Решение о распределении игрового времени между четырьмя вратарями будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах. Матвей Сафонов на сегодняшний день — это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм. Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признан лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помогал “Зениту” набирать очки», — цитирует Кафанова сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в “Балтике” Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную. Женя Ставер тоже был в расширенном списке. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с “Локомотивом”. Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную. Гиорги Шелия в последних семи матчах помог “Ахмату” набрать очки и подняться в турнирной таблице. И хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру», — добавил тренер.