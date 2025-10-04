Ассоциация футбола Узбекистана ведет переговоры с Каннаваро

ТАШКЕНТ, 4 окт — РИА Новости. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) ведет переговоры с чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро о его приглашении на работу в национальную сборную, сообщает пресс-служба организации.
«Продолжаются усилия по приглашению в национальную сборную специалистов с международным опытом, принимавших участие в чемпионатах мира. В этом контексте руководство ассоциации ведет переговоры с одной из ярких звезд недавнего прошлого — известным итальянским специалистом, чемпионом мира и лучшим футболистом планеты 2006 года Фабио Каннаваро», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ассоциации.
По данным пресс-службы, подробная официальная информация о ходе переговоров будет опубликована на страницах АФУ.
Нынешний наставник узбекистанцев местный специалист Тимур Кападзе работает в команде с января 2025 года, он сменил на этом посту словенца Сречко Катанеца, оставившего должность по состоянию здоровья.
Сборная Узбекистана под руководством Кападзе в июне в ходе отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Команда впервые выступит на мировом первенстве.
Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он возглавил 29 декабря 2024 года. Под его руководством хорватский клуб провел 14 матчей, в которых одержал семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. В апреле итальянец был отправлен в отставку.
Каннаваро 52 года. В качестве футболиста он выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера также возглавлял сборную Китая, местные клубы «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», саудовский «Аль-Наср», итальянские «Беневенто» и «Удинезе».