Ассоциация футбола Узбекистана ведет переговоры с Каннаваро

«Продолжаются усилия по приглашению в национальную сборную специалистов с международным опытом, принимавших участие в чемпионатах мира. В этом контексте руководство ассоциации ведет переговоры с одной из ярких звезд недавнего прошлого — известным итальянским специалистом, чемпионом мира и лучшим футболистом планеты 2006 года Фабио Каннаваро», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ассоциации.