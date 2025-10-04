Педро может покинуть расположение «Зенита» ради сборной Бразилии: «Буду очень болеть за своих»

Сегодня, 4 октября, «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1), а Педро отметился забитым голом и был признан лучшим игроком матча.
— Начинается двухнедельная пауза, но не для вас, верно?
— Да, сегодня сборная Бразилии играет с Испанией, буду очень болеть за победу своих! Если выиграем, выйдем в плей-офф, и тогда я отправлюсь на молодежный чемпионат мира, чтобы помочь команде. Буду рад присоединиться к ребятам, но для начала нужно обыграть испанцев, — заявил Педро в интервью пресс-службе петербуржцев.
Сегодня, 4 октября, в 23:00 (мск) сборная Бразилии сыграет против Испании в решающем матче группового турнира молодежного чемпионата мира.
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти