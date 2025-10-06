Определились все пары плей-офф молодежного ЧМ по футболу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Стали известны пары ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу среди команд из игроков не старше 20 лет, который проходит в Чили.
В первом матче плей-офф во вторник сыграют ставшая третьей в группе C сборная Испании и команда Украины, которая заняла первое место в квартете B. Все четвертьфиналисты определятся в ночь на пятницу по московскому времени.
Остальные пары ⅛ финала:
Чили — Мексика;
Аргентина — Нигерия;
Колумбия — ЮАР;
Парагвай — Норвегия;
Япония — Франция;
США — Италия;
Марокко — Южная Корея.
Молодежный чемпионат мира по футболу завершится 19 октября, в нем принимают участие 24 сборные.