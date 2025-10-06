Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.45
П2
2.04
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2

Определились все пары плей-офф молодежного ЧМ по футболу

Определились все пары первой стадии плей-офф молодежного ЧМ по футболу в Чили.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Стали известны пары ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу среди команд из игроков не старше 20 лет, который проходит в Чили.

В первом матче плей-офф во вторник сыграют ставшая третьей в группе C сборная Испании и команда Украины, которая заняла первое место в квартете B. Все четвертьфиналисты определятся в ночь на пятницу по московскому времени.

Остальные пары ⅛ финала:

Чили — Мексика;

Аргентина — Нигерия;

Колумбия — ЮАР;

Парагвай — Норвегия;

Япония — Франция;

США — Италия;

Марокко — Южная Корея.

Молодежный чемпионат мира по футболу завершится 19 октября, в нем принимают участие 24 сборные.