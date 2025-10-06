Ричмонд
Кападзе обратился к сборной Узбекистана после назначения Каннаваро

Экс-главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе высказался после назначения на пост наставника национальной команды итальянского специалиста Фабио Каннаваро, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Новости футбола».

Источник: Uzbekistan Football Association

О назначении Каннаваро было объявлено сегодня.

«Желаю сборной удачи. Я более четырёх лет работал в системе национальных команд Узбекистана и считаю, что выполнял свою задачу достойно. Новому главному тренеру желаю успехов. В этом и следующем учебно-тренировочном сборе помогу команде — остальное покажет время», — заявил Кападзе.

Кападзе в январе по ходу отбора на мундиаль занял этот пост, который ранее принадлежал словенцу Сречко Катанецу.

Контракт итальянского специалиста рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года — первого в истории для сборной Узбекистана.

Каннаваро ранее тренировал загребское «Динамо», итальянские «Удинезе» и «Беневенто», сборную Китая и ряд китайских команд, а также саудовский «Аль‑Наср». На протяжении карьеры игрока он становился чемпионом мира 2006 года, обладателем «Золотого мяча», двукратным чемпион Италии и Испании, обладателем Кубка УЕФА.