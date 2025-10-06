Фабио Каннаваро сделал первое заявление после назначения в сборную Узбекистана

Итальянский специалист был представлен на новом посту сегодня, 6 октября.
«Благодарю за оказанное доверие. С нетерпением жду начала работы и тренировок с командой», — цитирует его телеграм-канал «Новости футбола».
Итальянский наставник занял место Тимура Кападзе — тренера, сумевшего вывести сборную Узбекистана на чемпионат мира-2026. Сам Кападзе возглавил национальную команду по ходу отбора, сменив на этом посту словенского специалиста Сречко Катанеца.
Ранее Каннаваро успел поработать с загребским «Динамо», итальянскими «Удинезе» и «Беневенто», возглавлял сборную Китая и несколько китайских клубов, а также руководил саудовским «Аль-Насром».
Как игрок Каннаваро добился громких успехов — чемпион мира 2006 года, обладатель «Золотого мяча», двукратный чемпион Италии и Испании, а также победитель Кубка УЕФА.