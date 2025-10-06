В сборную Казахстана вызван неожиданный новичок. Его команда пропустила 5 голов от «Кайрата»

В связи с недостаточным набором центральных защитников в сборной, тренерский штаб во главе с Талгатом Байсуфиновым решил вызывать в команду Кашкена. В нынешнем сезоне КПЛ 25-летний защитник провел 12 матчей — пять за «Улытау» и семь за «Жетысу».
В недавнем матче с «Кайратом» Кашкен вышел в стартовом составе «Жетысу», отыграл 90 минут, но его команда потерпела крупное поражение со счетом 0:5.
Кашкен в детстве занимался в академии мадридского «Атлетико» и выступал за одну из молодежных команд этого клуба. Также находился на просмотре в «Монако». В КПЛ он также играл за «Кайсар», «Актобе» и «Шахтер», а в 2022 году провел сезон в литовском «Жальгирисе» при казахстанском специалисте Владимире Чебурине. В составе молодежной сборной Казахстана он провел 13 матчей, в национальной команде в официальных встречах он на данный момент задействован не был.
В рамках квалификации чемпионата мира-2026 сборная Казахстана проведёт 10 октября домашнюю игру против Лихтенштейна, а спустя три дня подопечным Байсуфинова предстоит гостевой матч с Северной Македонией.