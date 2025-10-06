В сборную Казахстана вызван неожиданный новичок. Его команда пропустила 5 голов от «Кайрата»

Кашкен в детстве занимался в академии мадридского «Атлетико» и выступал за одну из молодежных команд этого клуба. Также находился на просмотре в «Монако». В КПЛ он также играл за «Кайсар», «Актобе» и «Шахтер», а в 2022 году провел сезон в литовском «Жальгирисе» при казахстанском специалисте Владимире Чебурине. В составе молодежной сборной Казахстана он провел 13 матчей, в национальной команде в официальных встречах он на данный момент задействован не был.