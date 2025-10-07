Данил Круговой: «Мы же не ерундой в национальной команде занимаемся»

Московский ЦСКА лидирует в чемпионате России после 11 туров. В этом качестве армейцы ушли на двухнедельную паузу в турнире, связанную с играми сборных. Перед самым перерывом ЦСКА сумел одержать победу в принципиальном московском дерби со «Спартаком» (3:2). Отрыв от ближайших преследователей — московского «Локомотива» и «Краснодара» — составляет всего одно очко.
Между тем на ближайшие матчи сборной России против Ирана и Боливии вызваны сразу пять игроков ЦСКА — это защитники Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин, а также полузащитники Матвей Кисляк и Иван Обляков.
В интервью «Известиям» Данил Круговой прокомментировал успех в дерби, рассказал, кто может помешать ЦСКА в борьбе за золото чемпионата, а также дал прогноз на ближайшие матчи национальной команды.
— Результат дерби со «Спартаком» закономерен?
— Да, считаю, что мы заслуженно победили. Было непросто, но хорошо, что мы удачно начали и реализовали свои моменты. Нам в целом удался первый тайм. Во втором было уже сложнее, но мы хорошо оборонялись. И хотя «Спартак» забил два гола, сократил разрыв до минимума, мы заслужили победу.
— «Спартак» мог еще сравнять счет, когда Милан Гайич вытащил мяч из пустых ворот. Какие эмоции в этот момент испытали?
— Конечно, гордость за него. Только гордость.
— Было желание превзойти дерби «Динамо» — «Локомотив» (3:5) по количеству голов?
— Нет. Было желание победить. Только об этом были все мысли.
— Как отреагировали на травму Игоря Акинфеева по ходу матча со «Спартаком»?
— Очень обидно, что Игорь Владимирович выбыл. Я даже не сразу это заметил, поскольку как раз перед его травмой нам «Спартак» забил второй гол. Уже потом оглянулся и увидел, что он лежит на поле. Но хорошо, что мы сумели удержать победный счет после его травмы. Ждем Акинфеева на поле как можно быстрее — надеюсь, травма несерьезная.
— Но в целом по яркости ЦСКА и «Спартаку» удалось дать зрелище солиднее, чем «Динамо» и «Локомотиву»?
— Это два разных дерби. Думаю, накала в нашем дерби было больше.
— За год с небольшим выступлений за ЦСКА уже прониклись принципиальностью и атмосферой дерби со «Спартаком»?
— Да, видно, что это главное дерби страны. Всегда особые эмоции от него. И особый настрой на это противостояние. Поэтому от таких побед, как в последнем матче, впечатления особенно позитивные.
— Игры против «Спартака» более принципиальные, чем против «Зенита», за который вы много лет играли?
— Дерби ЦСКА — «Спартак» — это главное противостояние в российском футболе. А противостояние с «Зенитом» — это больше личное.
— Лидерство ЦСКА после 11 туров заслуженное?
— Да, считаю, что по игре мы заслужили находиться на вершине таблицы. Но стараемся не акцентировать на этом внимание, поскольку пройдена только треть чемпионата.
— Кого считаете главным и самым опасным конкурентом для ЦСКА в борьбе за первое место?
— Думаю, что самих себя. Потому что если мы будем играть так же, как первые два месяца сезона и в двух последних матчах чемпионата — со «Спартаком» и «Балтикой» (1:0), то всё будет супер. Но не надо делать акцент на первом месте. Впереди еще длинный сезон и много еще интересного. Надеюсь, у нас получится добиться того, чего мы хотим. А пока стараемся идти от игры к игре и набирать очки в каждом матче.
— Вы не очень много играли весной при Николиче, но стали одним из лидеров команды при Челестини. Можно сказать, что схема игры Фабио 4−3−3 вам подходит больше, чем «ромб» Марко?
— Ну, конечно, удобнее. Потому что больше атак идет через фланги. И это интересно. Мне всегда нравилось сковать фланг, а потом с него идти вперед и завершать атаку.
— Какие ожидания от пребывания в расположении сборной России?
— Самые позитивные, как всегда. Очень рад очередному вызову в сборную. Всегда с удовольствием приезжаю в нее. Сейчас предстоят два интересных матча с хорошими соперниками. С нетерпением ждем их.
— Как вообще реагируете, когда из ЦСКА вызывается такое большое количество игроков?
— Конечно, хорошо, что много привлекается именно наших футболистов.
— Отсутствие их в тренировочном процессе ЦСКА не является проблемой для клуба?
— Но мы же получаем игровое время и в сборной. И тренируемся там. Мы же не ерундой в национальной команде занимаемся. Так что в этом плане проблем нет.
Алексей Фомин