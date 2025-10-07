Данил Круговой: «Мы же не ерундой в национальной команде занимаемся»

— Думаю, что самих себя. Потому что если мы будем играть так же, как первые два месяца сезона и в двух последних матчах чемпионата — со «Спартаком» и «Балтикой» (1:0), то всё будет супер. Но не надо делать акцент на первом месте. Впереди еще длинный сезон и много еще интересного. Надеюсь, у нас получится добиться того, чего мы хотим. А пока стараемся идти от игры к игре и набирать очки в каждом матче.