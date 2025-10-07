Ричмонд
Сафонов сыграет за сборную России в матче с Ираном

Тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов назвал основного вратаря на товарищеский матч с Ираном в Волгограде.

Источник: Спорт-Экспресс

— Есть предварительная договоренность с Карпиным, что с Ираном сыграет Сафонов. На второй матч — пока не знаю. Сегодня у нас собралась основная обойма. Очень хотелось вызвать и Антона Митрюшкина, но было сложно выбрать, вместо кого.

Сафонов год не играет в основном составе? Сезон только начался. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, которые пошли в плюс. Это дает больше опыта, чем в чемпионате России. В «ПСЖ» поменялась ситуация, новый вратарь-конкурент. Тренеры «ПСЖ» приняли решение начать сезон с Шевалье. Это было не твердое решение. Когда Матвей начнет играть, у него будет длительная серия. После зимней паузы станет понятно, кто из них первый, а кто второй. Это простая тренерская логика. Понять место вратаря можно понять только через серию.

Матвей в прекрасном настроении, мы с поля не могли его выгнать. Он работает с огромным желанием, надо даже притормаживать, — сказал Кафанов журналистам.

3 октября тренерский штаб национальной команды огласил состав сборной. В него вошли 30 футболистов, которые будут готовиться к BetBoom матчам против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).