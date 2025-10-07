Сафонов сыграет за сборную России в матче с Ираном

Сафонов год не играет в основном составе? Сезон только начался. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, которые пошли в плюс. Это дает больше опыта, чем в чемпионате России. В «ПСЖ» поменялась ситуация, новый вратарь-конкурент. Тренеры «ПСЖ» приняли решение начать сезон с Шевалье. Это было не твердое решение. Когда Матвей начнет играть, у него будет длительная серия. После зимней паузы станет понятно, кто из них первый, а кто второй. Это простая тренерская логика. Понять место вратаря можно понять только через серию.