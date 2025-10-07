Ричмонд
Байсуфинов вернулся в сборную Казахстана и сразу дал чёткий сигнал игрокам

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился впечатлениями от возвращения к работе с национальной командой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: КФФ

О его назначении на свой пост стало известно 30 сентября.

— Талгат Маруанович, спустя почти четыре года вы вернулись в сборную. Какие чувства испытали, приняв это решение?

— Я очень рад вернуться в сборную Казахстана. Прекрасно понимаю, какая это ответственность. Но в то же время обстоятельства сложились так, что решение нужно было принимать оперативно. Поэтому ни страха, ни сомнений не было. В составе есть ребята, с которыми мы работали ещё с 2016 года, есть и футболисты 2021 года — опытные, проверенные игроки. Вместе с тем в команде появились новые лица. Такой сплав молодости и опыта — это то, что нужно сборной именно сейчас.

С 1 октября начался тренировочный процесс. На тот момент расширенный и основной списки футболистов были полностью сформированы. Времени на какие-либо изменения не оставалось, да и вводить коррективы без полноценного анализа было бы неправильно. Поэтому мы сохранили структуру, созданную предыдущим штабом, а Али Ханалиевич, естественно, остался в составе тренерской группы — это важное звено и преемственность в работе.

Ранее Байсуфинов уже дважды возглавлял национальную сборную — в 2016—2017 и 2020−2022 годах. Под его руководством команда сыграет с Лихтенштейном (10 октября) и Северной Македонии (13 октября).

Напомним, предыдущим наставником национальной команды был казахстанский специалист Али Алиев, который работал на своем посту с начала 2025 года.