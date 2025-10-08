Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.65
П2
1.86

В Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) официально исключила возможность проведения товарищеского матча между сборными Бразилии и России в 2026 году, об этом заявил директор по коммуникациям CBF Фабио Сейшас изданию Sport24.

Источник: Reuters

«Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США», — пояснил Сейшас. Он подчеркнул, что переговоры с Российским футбольным союзом не ведутся на каких-либо уровнях.

Отвечая на вопрос о возможной игре после чемпионата мира 2026 года или в 2027 году, представитель CBF отметил, что график матчей на этот период еще не формировался, поэтому говорить об этом слишком рано.

Заявление бразильской стороны последовало после слухов о возможной организации матча между сборными, которые активно обсуждались в летний период. Бразильская сборная в настоящее время готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Российская сборная продолжает находиться в изоляции от международных соревнований с февраля 2022 года.