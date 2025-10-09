Ричмонд
Карпин: «Волгоград принимает сборную России хорошо: с танцами и плясками. Будем рады опять увидеть полный стадион»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями о том, как Волгоград встретил национальную команду перед предстоящим матчем с Ираном.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября на «Волгоград Арене». Ранее сообщалось, что на игру реализовали 40 тысяч билетов.

— Волгоград принимает хорошо: с танцами и плясками. В тот раз был полный стадион или практически полный. Надеялись, что будет так же и в этот раз. Тем более что в соперниках не Куба. Поэтому очень рады сюда вернуться и опять увидеть полный стадион, — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В ноябре 2023 года российская команда в Волгограде разгромила кубинцев со счетом 8:0.

