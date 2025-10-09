Карпин: «Волгоград принимает сборную России хорошо: с танцами и плясками. Будем рады опять увидеть полный стадион»

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября на «Волгоград Арене». Ранее сообщалось, что на игру реализовали 40 тысяч билетов.
— Волгоград принимает хорошо: с танцами и плясками. В тот раз был полный стадион или практически полный. Надеялись, что будет так же и в этот раз. Тем более что в соперниках не Куба. Поэтому очень рады сюда вернуться и опять увидеть полный стадион, — цитирует Карпина «Матч ТВ».
В ноябре 2023 года российская команда в Волгограде разгромила кубинцев со счетом 8:0.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше