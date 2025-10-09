«Как готовлю футболистов сборной России к стрессу? Бью и запугиваю». Пресс-конференция Валерия Карпина перед матчем с Ираном

10 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Ирана в Волгограде. Перед ним на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин.
— Как вы оцените Иран?
— Это один из самых серьезных соперников за последние годы наравне с Нигерией и Сербией. При этом не стал бы обращать внимание на рейтинг ФИФА, так как разный уровень сопротивления в разных конфедерациях.
— Какие сильные стороны у соперника?
— У Ирана сильные и добротные футболисты, некоторые играют в РПЛ. Мы готовимся комплексно вне зависимости от соперника.
— Какие изменения в игре Ирана за два года, прошедшие с последней встречи?
— Особенных изменений не заметили. Появляются новые игроки, как и у нас. С большей частью состава мы два года назад не играли. Но не думаю, что Иран будет нас чем-то удивлять.
— Как вам поле в Волгограде?
— Хорошее поле. Немного мягковатое. Наверное, у футболистов будет больше вопросов после игры, так как ноги на мягком грунте «садятся» быстрее.
— Как себя чувствует Дивеев?
— Надеюсь, что 14-го числа он сможет сыграть против Боливии. Дивееву стало лучше, но будем наблюдать за ним.
— Какие сильные стороны у Бевеева, которого вы впервые вызвали в сборную?
— Это внимательный и агрессивный футболист. В какие-то моменты даже удивил.
— Сборная нечасто играет в регионах. Когда приезжаете в них, то ответственность выше?
— Здесь нет взаимосвязи. Играет сборная в Москве или в регионе — ответственность за результат одинаковая. Хочется порадовать болельщиков победой завтра. Говорят, что будет аншлаг.
— Хотите, чтобы сборная чаще играла в регионах?
— Если будет такая возможность, то с удовольствием.
— С вами обсуждают место проведения матчей? Может быть, вам удобнее играть в Москве или в Санкт-Петербурге?
— Со мной обсуждают эти вопросы, принимаем коллегиальное решение. У нас сейчас был тур 4-го и 5-го числа, есть три дня на подготовку. В ноябре мы будем играть в Санкт-Петербурге, потому что тур закончится 9-го числа, а 12-го и 15-го матчи сборной. Плюс важны погодные условия. Латиноамериканцам было бы холодно в Москве в ноябре.
— Успели ли новички Бевеев и Умяров перестроиться с игры за клуб на сборную?
— Все игроки успели перестроиться. Все приезжают из своих клубов. С Наилем провели теоретическое занятие. Оба новичка производят приятное впечатление с точки зрения понимания того, чего от них хотят, и человеческих качеств.
— Сейчас говорят о психологической подготовке спортсменов. Какие вы используете методы для повышения устойчивости команды к стрессу и давлению во время важных матчей?
— Бью и запугиваю. Это шутка. Понятно, что матчи товарищеские. В отборочных встречах, когда идет борьба за выход на турнир, ответственность другая. Проверить психологию мы пока не можем, так как нет матчей с повышенной ответственностью. Не ругаю игроков, когда они ошибаются, чтобы уходила боязнь, которая заложена у них с детства, к сожалению. Над этим надо работать.
— Вы посетили музей Сталинградской битвы. Впервые там побывали?
— Да, впервые в этом музее. Впечатляет и сама история, и реализация концепции в музее.