«Как готовлю футболистов сборной России к стрессу? Бью и запугиваю». Пресс-конференция Валерия Карпина перед матчем с Ираном

— Со мной обсуждают эти вопросы, принимаем коллегиальное решение. У нас сейчас был тур 4-го и 5-го числа, есть три дня на подготовку. В ноябре мы будем играть в Санкт-Петербурге, потому что тур закончится 9-го числа, а 12-го и 15-го матчи сборной. Плюс важны погодные условия. Латиноамериканцам было бы холодно в Москве в ноябре.