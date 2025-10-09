Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.25
П2
27.00
Футбол. Товарищеские матчи
10.10
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.96
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.50
П2
3.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

«Как готовлю футболистов сборной России к стрессу? Бью и запугиваю». Пресс-конференция Валерия Карпина перед матчем с Ираном

Главное с пресс-конференции.

Источник: Спорт-Экспресс

10 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Ирана в Волгограде. Перед ним на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин.

— Как вы оцените Иран?

— Это один из самых серьезных соперников за последние годы наравне с Нигерией и Сербией. При этом не стал бы обращать внимание на рейтинг ФИФА, так как разный уровень сопротивления в разных конфедерациях.

— Какие сильные стороны у соперника?

— У Ирана сильные и добротные футболисты, некоторые играют в РПЛ. Мы готовимся комплексно вне зависимости от соперника.

— Какие изменения в игре Ирана за два года, прошедшие с последней встречи?

— Особенных изменений не заметили. Появляются новые игроки, как и у нас. С большей частью состава мы два года назад не играли. Но не думаю, что Иран будет нас чем-то удивлять.

— Как вам поле в Волгограде?

— Хорошее поле. Немного мягковатое. Наверное, у футболистов будет больше вопросов после игры, так как ноги на мягком грунте «садятся» быстрее.

— Как себя чувствует Дивеев?

— Надеюсь, что 14-го числа он сможет сыграть против Боливии. Дивееву стало лучше, но будем наблюдать за ним.

— Какие сильные стороны у Бевеева, которого вы впервые вызвали в сборную?

— Это внимательный и агрессивный футболист. В какие-то моменты даже удивил.

— Сборная нечасто играет в регионах. Когда приезжаете в них, то ответственность выше?

— Здесь нет взаимосвязи. Играет сборная в Москве или в регионе — ответственность за результат одинаковая. Хочется порадовать болельщиков победой завтра. Говорят, что будет аншлаг.

— Хотите, чтобы сборная чаще играла в регионах?

— Если будет такая возможность, то с удовольствием.

— С вами обсуждают место проведения матчей? Может быть, вам удобнее играть в Москве или в Санкт-Петербурге?

— Со мной обсуждают эти вопросы, принимаем коллегиальное решение. У нас сейчас был тур 4-го и 5-го числа, есть три дня на подготовку. В ноябре мы будем играть в Санкт-Петербурге, потому что тур закончится 9-го числа, а 12-го и 15-го матчи сборной. Плюс важны погодные условия. Латиноамериканцам было бы холодно в Москве в ноябре.

— Успели ли новички Бевеев и Умяров перестроиться с игры за клуб на сборную?

— Все игроки успели перестроиться. Все приезжают из своих клубов. С Наилем провели теоретическое занятие. Оба новичка производят приятное впечатление с точки зрения понимания того, чего от них хотят, и человеческих качеств.

— Сейчас говорят о психологической подготовке спортсменов. Какие вы используете методы для повышения устойчивости команды к стрессу и давлению во время важных матчей?

— Бью и запугиваю. Это шутка. Понятно, что матчи товарищеские. В отборочных встречах, когда идет борьба за выход на турнир, ответственность другая. Проверить психологию мы пока не можем, так как нет матчей с повышенной ответственностью. Не ругаю игроков, когда они ошибаются, чтобы уходила боязнь, которая заложена у них с детства, к сожалению. Над этим надо работать.

— Вы посетили музей Сталинградской битвы. Впервые там побывали?

— Да, впервые в этом музее. Впечатляет и сама история, и реализация концепции в музее.

Футбол. Товарищеские матчи
10.10
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.96
П2
5.20
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше