Глушенков и Батраков выйдут в основе сборной России на матч с иранцами

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Ираном.

Источник: Спорт РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 10 окт — РИА Новости. Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Ирана.

Матч пройдет в пятницу на «Волгоград Арене», начало встречи — 20:00 мск.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь, капитан), Илья Вахания, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Глебов, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев.

Команды встречались 23 марта 2023 года в Тегеране, та встреча завершилась со счетом 1:1. Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России — 33-е.

