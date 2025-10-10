Ричмонд
Карпин фразой «как борщ и харчо» сравнил работу в клубе и сборной

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» заявил, что «и то и то вкусно».

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который также возглавляет московское «Динамо», сравнил работу в национальной команде и в клубе.

«Абсолютно разная работа со всех точек зрения — каждодневная работа в клубе и работа в сборной. Был я и только в клубе, и только в сборной, и одновременно сейчас», — сказал Карпин «Матч ТВ».

По словам Карпина, «это как борщ и харчо» — «и то и то вкусно».

Карпин возглавил «Динамо» перед началом нынешнего сезона. Сборную он возглавляет с июля 2021 года. Ранее он также совмещал работу в национальной команде и в «Ростове».

Сборная России в ближайшем товарищеском матче сыграет с Ираном в Волгограде позднее 10 октября.

