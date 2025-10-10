Ричмонд
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
П1
1.67
X
4.07
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
П1
1.04
X
19.00
П2
53.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
П1
2.60
X
3.20
П2
3.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
П1
1.01
X
44.00
П2
91.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
П1
1.16
X
9.00
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Юношеская сборная России по футболу разгромила команду Саудовской Аравии

Юношеская сборная России по футболу разгромила команду из Саудовской Аравии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) одержала крупную выездную победу над сверстниками из Саудовской Аравии в первом из двух запланированных товарищеских матчей.

Встреча прошла в саудовской Сафве и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Мячи забили Даниил Киселев (1-я минута), Вадим Шилов (30) и Владислав Степанов (77).

В понедельник, 13 октября, команды проведут второй матч в саудовском Анаке.

В другом товарищеском матче юношеская сборная России до 16 лет разгромила на выезде сборную Сербии со счетом 3:0. Мячи забили Рамиль Гайнуллин (13), Артем Шпиньков (29) и Леонид Салихов (33).