Юношеская сборная России по футболу разгромила команду Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) одержала крупную выездную победу над сверстниками из Саудовской Аравии в первом из двух запланированных товарищеских матчей.
Встреча прошла в саудовской Сафве и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Мячи забили Даниил Киселев (1-я минута), Вадим Шилов (30) и Владислав Степанов (77).
В понедельник, 13 октября, команды проведут второй матч в саудовском Анаке.
В другом товарищеском матче юношеская сборная России до 16 лет разгромила на выезде сборную Сербии со счетом 3:0. Мячи забили Рамиль Гайнуллин (13), Артем Шпиньков (29) и Леонид Салихов (33).