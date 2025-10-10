Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.90
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.58
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.19
П2
1.28
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Сборная России по футболу обыграла команду Ирана

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил Алексей Батраков.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты сборной России обыграли в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2:1. Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

В составе хозяев голы забили Дмитрий Воробьев (22-я минута) и Алексей Батраков (70). У гостей отличился Амирхоссеин Хоссеинзаде (48).

27-летний Воробьев забил свой первый гол в составе сборной России (в третьем матче).

Во втором тайме на замену вышли полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев, которые дебютировали в национальной команде.

Матч сборных России и Ирана посетили 42 387 зрителей. Это рекорд посещаемости «Волгоград Арены». Предыдущий лучший показатель был на ЧМ-2018 в матче Япония — Польша (42 189).

Сборная Ирана играла на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре и прошла отбор, чтобы сыграть в финальной части турнира в 2026 году. Команда занимает 21-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне расположились на 33-м месте. В последний раз Россия и Иран встречались в Тегеране в 2023 году и сыграли вничью 1:1.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения, до игры с Ираном на счету национальной команды было 14 побед и шесть ничьих в 20 матчах. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Москве с Боливией.

Россия
2:1
Первый тайм: 0:0
Иран
Футбол, Товарищеские матчи,
10.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Галенои
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше