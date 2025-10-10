Сборная России по футболу обыграла команду Ирана

Сборная Ирана играла на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре и прошла отбор, чтобы сыграть в финальной части турнира в 2026 году. Команда занимает 21-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне расположились на 33-м месте. В последний раз Россия и Иран встречались в Тегеране в 2023 году и сыграли вничью 1:1.