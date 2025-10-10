Россия впервые обыграла Иран. Умяров дебютировал, Воробьев забил, а Батраков исполнил победный шедевр

В осеннем цикле сборная России получила уже второго соперника, который гарантировал себе участие в ЧМ-2026. Причем встреча с финалистом последнего Кубка Азии — Иорданией — получилась для команды Валерия Карпина исключительно сложной, а после нулевой ничьей критика не смолкала вплоть до разгрома Катара. Хотя было очевидно, что многих лидеров, включая легионеров, тогда приберегли на вторую игру.
Сейчас тоже имелись свои нюансы — вроде состояния Дивеева, который если и сыграет за сборную в октябре, то только против Боливии. Опять же, понятно, что Алексею Миранчуку всегда непросто после изнурительных перелетов из США. А дебютанты (в данном случае — Умяров и Бевеев) редко сразу попадают в старт, так как еще не знакомы в деталях с требованиями штаба национальной команды. И, конечно, Карпин использует каждую игру, чтобы проверить разные сочетания.
Оборона в данном случае получилась ростовской, так как квартет защитников составили нынешние либо бывшие футболисты донской команды. При желании можно было усмотреть и другие клубные связки. Динамовскую в центре поля в лице Антона Миранчука и Глебова и локомотивовскую — в атаке. Батраков с его творческими талантами — это тоже про созидание, так что с учетом железнодорожного прошлого Глушенкова образовался полноценный квартет. Непривычно выглядела разве что роль Бакаева, который, в отличие от клуба, действовал слева.
Зелимхан оказался едва ли не самым активным на первых минутах, однако говорить о превосходстве нашей команды поначалу не приходилось. Напротив, иранцы не только не позволяли спокойно развивать атаки на свои ворота, но и сами довольно активно действовали впереди. Причем — в позиционном нападении, а стандарты персов держали в тонусе российскую оборону. Серьезной работы у лишенного игровой практики в «ПСЖ» Сафонова не было, однако соперник всякий раз старался довести дело до удара, а при потере мяча гости не давали российским футболистам развивать быстрые атаки.
Уровень сопротивления вполне соответствовал турнирной игре, и тем круче впечатление от голевой комбинации нашей команды. Россия образцово вышла из-под давления в центре поля, а Миранчук — после гроссмейстерской паузы — прекрасным пасом отправил к воротам забившего свой первый гол за сборную Воробьева. Причем пропущенный мяч на какое-то время впервые внес дисбаланс в действия иранцев, тогда как наши на эмоциональном подъеме едва еще раз не привели в восторг переполненные трибуны волгоградской арены.
Это Бакаев с Батраковым показали, что понимают друг друга с закрытыми глазами, однако удар Алексея на линии ворот остановил Халилзаде. Можно сказать, 36-летний ветеран, недавно в азиатской ЛЧ сдержавший серба Тадича, частично исправился за то, что несколькими минутами ранее упустил ускорение Воробьева. Россия до ухода в раздевалку была близка ко второму голу, но и сама рисковала пропустить, допустив потерю на своей половине поля. Быстрая встречная атака завершилась тем, что еще в прошлом сезоне игравший за «Интер» Тареми с нескольких метров с носка бил из-под Вахании, однако наш капитан Сафонов разгадал замысел капитана персов.
И все же, имея возможность увеличить преимущество сразу после перерыва, наши пропустили сами. У иранцев прошел пас в штрафную за спину Сильянову, а опытный Годдос, который будущим летом может поехать на свой третий чемпионат мира, вывел Хоссейнзаде на пустые ворота. И, надо признать, на какое-то время после этого гола стройность в действиях российской команды пропала. Когда же игра перешла в режим обмена атаками, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Например, Воробьеву не удался удар с лета, а Осипенко в подкате прервал передачу Тареми и не дал своему бывшему одноклубнику Мохеби убежать один на один.
Ключевым же фактором стала порция свежей крови, которую Карпин влил при помощи замен. Миранчуки совместными усилиями наладили контроль мяча, а наконец-то дебютировавший в сборной Умяров не только сцементировал центр поля, но и оказался причастен ко второму голу. Его включение по правому флангу завершилось сильной подачей в штрафную и выносом иранского защитника на ногу Батракова. А тот принимает оптимальные решения в доли секунды, и в данном случае это был образцовый по силе и точности удар. Настоящий шедевр!
Иногда кажется, что забивать некрасиво Батраков просто не умеет. В Волгограде же эффектный гол еще и оказался победным. Соперник в ответ предложил только бесконечные фолы, один из которых завершился попаданием ногой в голову Мелехина, которого сменил Бевеев. Уже с ним и армейцем Лукиным наша оборона провела концовку безупречно, а Умяров еще и мог забить. Но и без гола премьеру спартаковца следует признать успешной. Как и в целом игру сборной России: она провела очень качественный матч с сильным соперником, которого удалось обыграть с четвертой попытки — после поражения в феврале 2011 года и двух ничьих.
Валерий Карпин
Амир Галенои
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти