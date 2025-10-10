Россия впервые обыграла Иран. Умяров дебютировал, Воробьев забил, а Батраков исполнил победный шедевр

Иногда кажется, что забивать некрасиво Батраков просто не умеет. В Волгограде же эффектный гол еще и оказался победным. Соперник в ответ предложил только бесконечные фолы, один из которых завершился попаданием ногой в голову Мелехина, которого сменил Бевеев. Уже с ним и армейцем Лукиным наша оборона провела концовку безупречно, а Умяров еще и мог забить. Но и без гола премьеру спартаковца следует признать успешной. Как и в целом игру сборной России: она провела очень качественный матч с сильным соперником, которого удалось обыграть с четвертой попытки — после поражения в феврале 2011 года и двух ничьих.