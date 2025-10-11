Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Матвей Сафонов — о матче за сборную России: «Не устану повторять — благодарен»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался об игре за национальную команду в товарищеском матче против сборной Ирана.

Источник: Sport24

Вчера, 10 октября, россияне обыграли иранцев со счетом 2:1, а Сафонов провел на поле с капитанской повязкой все 90 минут.

"Очень рад вернуться на поле! Не устану повторять, что благодарен сборной за доверие и возможность получать игровые минуты.

Перед матчем получил новый интересный опыт — провел часть разминки с микрофоном и даже подключился к прямому эфиру перед матчем прямо с поля! Если вы смотрели эфир перед матчем, то могли услышать часть коммуникации на разминке. Было непривычно, но достаточно интересно. Конечно же, приходилось больше концентрироваться, но для меня важно показать часть рабочего процесса!

Также для меня очень важно было выводить команду на поле с капитанской повязкой! Это дало дополнительный заряд на игру. Выше (в телеграм-канале Сафонова — прим. Sport24) вы можете увидеть наш традиционный сбор в круг, где мы заряжаем друг друга на предстоящую борьбу. Это момент сплочения команды, когда те, кто нервничают или переживают, могут услышать слова, которые направят эмоции в правильное русло!" — написал Сафонов в личном телеграм-канале.

14 октября сборная России проведет домашний товарищеский матч против команды Боливии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

14.10
Россия
:
Боливия
