Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.06
П2
1.22
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.08
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.88
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.83
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.88
П2
1.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00

Сборная России показала речь Карпина в раздевалке перед матчем с Ираном: «Кто не может — ничего страшного»

Пресс-служба сборной России показала видео речи главного тренера Валерия Карпина в раздевалке перед выходом команды на товарищеский матч против Ирана.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Потери мяча будут, естественно. Это футбол, так что потери будут. Потери — это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали — потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Окей?

Все, мужики, давай. 90 минут, 95 минут, сколько судья дал — на 100%. 60 минут — значит, 60, 80 — значит, 80. Кто не может — руку подняли, ничего страшного, замены есть. Окей? Готовы? Сели.

Все, давай, давай, давай, мужики!» — сказал Карпин.

Россияне в итоге одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Алексея Батракова.

