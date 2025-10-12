Сборная России показала речь Карпина в раздевалке перед матчем с Ираном: «Кто не может — ничего страшного»

«Потери мяча будут, естественно. Это футбол, так что потери будут. Потери — это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали — потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Окей?
Все, мужики, давай. 90 минут, 95 минут, сколько судья дал — на 100%. 60 минут — значит, 60, 80 — значит, 80. Кто не может — руку подняли, ничего страшного, замены есть. Окей? Готовы? Сели.
Все, давай, давай, давай, мужики!» — сказал Карпин.
Россияне в итоге одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Алексея Батракова.
