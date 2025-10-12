«Нынешняя сборная вообще не сравнима с той, что играла на ЧМ-2018. Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев за большие деньги. На самом деле это плохо.
Мои слова — не старческие размышления. Мы сейчас сыграли с Ираном, а по телевизору рассказывали, какие они сильные и как на ЧМ попали. Да там уже по 48 команд играет. Из остальных соперников у нас Куба, а тот же Иран играет с командами сильнее их. Мы нет, поэтому наша сборная стала слабее», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Ловчев: «Уровень российских футболистов упал очень низко. Мои слова — не старческие размышления»
Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев сравнил уровень нынешней сборной России по футболу с командой, которая на ЧМ-2018 заняла восьмое место.
