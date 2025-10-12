Сборная Казахстана потеряла лидера перед матчем отбора к ЧМ-2026

В текущем сезоне 27-летний футболист вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), на правах аренды перейдя из датского «Силькеборга» в «Елимай». С момента трансфера Рамазан провёл восемь матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Отметим, что встреча с Северной Македонии состоится 13 октября.