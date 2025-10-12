Сборная Казахстана потеряла лидера перед матчем отбора к ЧМ-2026

По информации Telegram-канала AmanVIBE, хавбек получил повреждение на тренировке.
«Рамазан Оразов не примет участия в завтрашнем матче. Полузащитник ФК “Елимай” получил травму на тренировке. Оразова в основном составе скорее всего заменит Дамир Касабулат», — пишет источник.
Напомним, что в домашней игре с Лихтеншейном (4:0) Оразов вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут.
В текущем сезоне 27-летний футболист вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), на правах аренды перейдя из датского «Силькеборга» в «Елимай». С момента трансфера Рамазан провёл восемь матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Отметим, что встреча с Северной Македонии состоится 13 октября.
Группа J
- Северная Македония — 12 очков (6 матчей)
- Бельгия — 11 очков (5 матчей)
- Уэльс — 10 очков (5 матчей)
- Казахстан — 6 очков (6 матчей)
- Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).