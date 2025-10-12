Ричмонд
Сборная Казахстана потеряла лидера перед матчем отбора к ЧМ-2026

Полузащитник семейского «Елимая» Рамазан Оразов не поможет сборной Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

По информации Telegram-канала AmanVIBE, хавбек получил повреждение на тренировке.

«Рамазан Оразов не примет участия в завтрашнем матче. Полузащитник ФК “Елимай” получил травму на тренировке. Оразова в основном составе скорее всего заменит Дамир Касабулат», — пишет источник.

Напомним, что в домашней игре с Лихтеншейном (4:0) Оразов вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут.

В текущем сезоне 27-летний футболист вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), на правах аренды перейдя из датского «Силькеборга» в «Елимай». С момента трансфера Рамазан провёл восемь матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Отметим, что встреча с Северной Македонии состоится 13 октября.

Группа J

  • Северная Македония — 12 очков (6 матчей)
  • Бельгия — 11 очков (5 матчей)
  • Уэльс — 10 очков (5 матчей)
  • Казахстан — 6 очков (6 матчей)
  • Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).