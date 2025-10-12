Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.73
П2
1.44
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.80
X
4.96
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00

Гол на последних минутах решил судьбу матча Узбекистан — Казахстан

Молодёжная сборная Узбекистана одержала минимальную победу над Казахстаном (1:0) в товарищеском матче, который состоялся в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча проходила в равной борьбе: обе команды действовали с осторожностью, уделяя внимание обороне и не рискуя впереди.

В первом тайме зрители так и не увидели опасных моментов — игра в основном проходила в центре поля. Оборона обеих команд уверенно справлялась до 84-й минуты. Именно тогда произошёл решающий эпизод: защитник гостей допустил грубую ошибку у своей штрафной — потерял мяч и подскользнулся, чем тут же воспользовался нападающий сборной Узбекистана. Форвард перехватил мяч и хладнокровно реализовал выход один на один, установив окончательный счёт — 1:0.

Таким образом, сборная Узбекистана U21 одержала победу в домашнем матче, а казахстанцы терпят второе поражение подряд — ранее наша команда U21 сенсационно уступила сверстникам из Андорры.