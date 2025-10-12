Гол на последних минутах решил судьбу матча Узбекистан — Казахстан

В первом тайме зрители так и не увидели опасных моментов — игра в основном проходила в центре поля. Оборона обеих команд уверенно справлялась до 84-й минуты. Именно тогда произошёл решающий эпизод: защитник гостей допустил грубую ошибку у своей штрафной — потерял мяч и подскользнулся, чем тут же воспользовался нападающий сборной Узбекистана. Форвард перехватил мяч и хладнокровно реализовал выход один на один, установив окончательный счёт — 1:0.