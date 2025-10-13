«Сборная России точно бы вышла из группы на чемпионате мира», — Сильянов

«Думаю, из группы бы точно вышли на чемпионате мира, а игры на вылет в плей-офф — совсем другое, тяжело загадывать.



Есть ли мечта сыграть за сборную на ЧМ? Конечно, безумно! Хорошо, что я еще как-то застал Лигу чемпионов, покатался по выездам и почувствовал атмосферу, а такие ребята, как Леха Батраков, этого еще не видели. Думаю, для них это первостепенная мечта.



Я бы хотел сыграть с Бразилией, чтобы там еще все топчики вышли», — цитирует Сильянова «Совспорт».