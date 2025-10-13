Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.55
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.39
X
3.75
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.59
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.50
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.40
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.04
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.92
П2
1.78

«Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Карпин работал только в сборной России». Митрофанов — о совмещении

Генеральный секретарь РФ Максим Митрофанов поделился мнением о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также работает в московском «Динамо».

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Позиция РФС по совмещению постов Карпиным пока не поменялась. Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Никогда этого не скрывал и говорил. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов. Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 году. До февраля 2025-го он совмещал работу в сборной и «Ростове». В июне этого года специалист был назначен в «Динамо». Таким образом он проработал в сборной России без совмещения менее 4 месяцев.

Россия
2:1
Первый тайм: 1:0
Иран
Футбол, Товарищеские матчи,
10.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Галенои
Голы
Россия
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Иран
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
Иран
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Статистика
Россия
Иран
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
5
2
Угловые
7
6
Фолы
11
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше