«Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Карпин работал только в сборной России». Митрофанов — о совмещении

«Позиция РФС по совмещению постов Карпиным пока не поменялась. Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Никогда этого не скрывал и говорил. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов. Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.