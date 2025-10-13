«Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Карпин работал только в сборной России». Митрофанов — о совмещении

«Позиция РФС по совмещению постов Карпиным пока не поменялась. Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Никогда этого не скрывал и говорил. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов. Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 году. До февраля 2025-го он совмещал работу в сборной и «Ростове». В июне этого года специалист был назначен в «Динамо». Таким образом он проработал в сборной России без совмещения менее 4 месяцев.
