Тремя голами обернулся матч Узбекистана с двукратным чемпионом мира

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды.
При этом первый тайм оказался безголевым. Счет был открыт на 51-й минуте благодаря голу Факундо Торреса. Второй мяч уругвайцы забили на 60-й минуте, когда отличился Хуан Санабрия. Узбекистан сократил отставание на 82-й минуте. Гол на счету Русланбека Джиянова.
Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. 5 декабря команда узнает соперников по финальному турниру ЧМ-2026, который примет США, Каннада и Мексика.
Отметим, что команду Узбекистана недавно возглавил итальянский специалист Фабио Каннаваро.
Добавим, что сборная Уругвая является двукратным чемпионом мира (1930, 1950).