Тремя голами обернулся матч Узбекистана с двукратным чемпионом мира

При этом первый тайм оказался безголевым. Счет был открыт на 51-й минуте благодаря голу Факундо Торреса. Второй мяч уругвайцы забили на 60-й минуте, когда отличился Хуан Санабрия. Узбекистан сократил отставание на 82-й минуте. Гол на счету Русланбека Джиянова.