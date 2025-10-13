Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.47
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.85
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

Тремя голами обернулся матч Узбекистана с двукратным чемпионом мира

Сборная Узбекистана уступила Уругваю в товарищеском матче, который состоялся в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Uzbekistan Football Association

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды.

При этом первый тайм оказался безголевым. Счет был открыт на 51-й минуте благодаря голу Факундо Торреса. Второй мяч уругвайцы забили на 60-й минуте, когда отличился Хуан Санабрия. Узбекистан сократил отставание на 82-й минуте. Гол на счету Русланбека Джиянова.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. 5 декабря команда узнает соперников по финальному турниру ЧМ-2026, который примет США, Каннада и Мексика.

Отметим, что команду Узбекистана недавно возглавил итальянский специалист Фабио Каннаваро.

Добавим, что сборная Уругвая является двукратным чемпионом мира (1930, 1950).